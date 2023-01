Andrea Bocelli anuncia apresentação única no Brasil para 2024

O tenor italiano Andrea Bocelli voltará ao Brasil em 2024 para uma única apresentação no dia 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.





Com preços a partir de R$ 495, os ingressos para o concerto começam a ser vendidos nesta quarta-feira (1º), a partir das 18h (horário local), pelo site oficial da Eventim. Haverá ainda a opção de compra de "Entrada Social", que terá parte de sua renda disponibilizada para a ONG Médicos Sem Fronteiras.

Considerado uma das principais vozes da Itália, Bocelli visitará o Brasil pela sexta vez acompanhado de orquestra, coral e artistas convidados para apresentar seus maiores sucessos.

O italiano, que venceu o Festival de Sanremo em 1994, já vendeu mais de 90 milhões de discos. Ao longo de sua carreira, ele quebrou todos os recordes da indústria e já foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, além de ter sido reconhecido com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.





Em dezembro passado, Bocelli lançou um álbum natalino, "A Bocelli Family Christmas", junto com seus filhos, Matteo e Virginia Bocelli, e apresentou as faixas em forma de fábula no YouTube.

Data: Domingo - 26 de maio de 2024

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo

Ingressos: a partir de R$ 495

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)