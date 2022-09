Festividades da Festa da Padroeira terão início no dia 1 de outubro em Londrina

Uma grande festa está sendo preparada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, localizado na Vila Nova, em Londrina. Neste ano, além do retorno de tradições como a procissão luminosa, a coroação de Nossa Senhora Aparecida e as quermesses, as festividades também celebram o Jubileu de Platina (70 anos como Paróquia) e Jubileu de Prata (25 anos como Santuário).





Diferente dos anos anteriores, a Festa da Padroeira 2022, cujo tema é “Maria, educadora e missionária”, também não terá restrições de público e a expectativa é reunir mais de 40 mil pessoas no decorrer dos doze dias de celebrações.

“Essa programação marca a retomada de várias tradições que haviam sido suspensas durante a pandemia (de coronavírus) e marca a valorização da mãe de Jesus, que tanto bem faz para o nosso povo, trazendo sobretudo humanidade, misericórdia, fé e uma compreensão sempre realista das dificuldades do nosso povo. E, por tudo o que ela significa nos evangelhos e na história da igreja, certamente faz muito bem ao coração religioso”, disse o arcebispo dom Geremias Steinmetz, durante a divulgação do evento nesta quarta-feira (14).





