FILO 2023 - Atriz londrinense estrela 'Ao ponto'

Entre aromas e sabores, a atriz londrinense Aneliza Paiva dará vida à palhaça Frida no espetáculo "Ao Ponto". O público poderá se divertir com o seu primeiro trabalho solo neste domingo (25), às 19h, no Espaço Villa Rica (R. Piauí, 211).





Sozinha em cena, enquanto cozinha para a plateia, ela sente as pressões de ser originária de uma família de grandes chefs enquanto percebe que gostaria de seguir outras paixões, refletindo sobre suas subjetividades. "Ao mesmo tempo que ela tenta pertencer a essa família e agradá-los, ela tem o desejo de ser ela mesma. Tem isso nas entrelinhas, sobre conquistar o próprio espaço. Ela é uma palhaça, uma mulher, dialogando com a figura do pai em uma estrutura patriarcal", explica. Enquanto isso, Frida aproveita para expor o que faz seu coração bater mais forte, não perdendo a oportunidade de praticar tênis ou esgrima enquanto prepara uma receita de risoto.

Aneliza Paiva começou o seu trabalho com a palhaçaria em 2004, integrando o projeto Plantão Sorriso, que leva alegria às crianças internadas em hospitais de Londrina. O grupo de artistas se reúne semanalmente para proporcionar momentos de descontração, risos e brincadeiras à comunidade nas clínicas. Ela também faz parte da Grita Cia. de Palhaças, com outras duas artistas, desempenhando estudos e trabalhos direcionados à palhaçaria feminina.





