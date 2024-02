Londrina: Feira Black Empreendedorismo promove cultura afro na terça-feira de Carnaval

Também participarão os dançarinos Eliezer Rodrigues e Gabriela Alves, e haverá apresentações de danças urbanas como break, hip hop, locking e dance hall. O edital prevê outras três edições da Mostra Cultural ao longo do ano. As datas ainda serão divulgadas.

“Nossa feira já começou há bastante tempo, é a 52ª edição! Mas agora faremos a 1a mostra com edital da cultura. E está muito bacana. Teremos o pessoal da gastronomia, do artesanato, os brechós e as apresentações artísticas que são excelentes, de qualidade mesmo, como a sempre sonhou”, declara a coordenadora do coletivo, Sandra Aguilera.





Além disso, a programação também inclui a 17ª edição da Classificatória Miss e Mister Beleza Negra. As pessoas negras que desejam participar da competição devem se inscrever até o domingo (11), às 18h, por meio deste formulário. Em ambos os casos, as inscrições para as atividades são gratuitas.

No total, a feira terá 30 estandes de gastronomia e artesanato voltados à cultura afro, incluindo a presença da artesã Zuri, reconhecida internacionalmente.





“Acreditamos na força do empreendedorismo negro e da comunidade negra, e precisamos valorizar as pessoas das mais diversas áeres da nossa cultura sempre. Então realizar um evento voltado às pessoas que querem valorizar suas trajetórias é extremamente forte e importante; somar e estar em espaços que as pessoas são inspiradoras é incrivel", ressaltou a coordenadora do coletivo.

A programação inclui ainda uma palestra sobre o letramento racial, ministrada pela pedagoga Adilza Carvalho, que contará com Gabriela Alves como intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).





A palestrante Adilza Carvalho, que também é cantora e coordenadora de ações do Coletivo Black Divas, destacou que o objetivo do evento é promover o envolvimento e conscientização da população. “O projeto tem o objetivo de oferecer diversas ações às comunidades, levando cultura, educação e letramento racial, e trabalhando o empreendedorismo afro”, afirmou.

As feiras promovidas pelo Coletivo Black Divas são realizadas mensalmente, com apoio de diferentes parceiros, em locais como a Prefeitura, a Praça Nishinomiya (Praça do Aeroporto), a Lanchonete Sabor & Ar, pontos do Conjunto Cafezal e algumas universidades de Londrina.





A Prefeitura, por meio da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), oferece apoio ao coletivo desde a sua fundação, há 20 anos, sendo essa a primeira vez que a iniciativa é contemplada pelo edital da Lei Paulo Gustavo.





Além da feira realizada na terça-feira (13), há planos para a realização de outros eventos em 20 de março, 23 de julho e 25 de novembro.





Também participam da organização da 52ª Feira Black Empreendedorismo: Alessandra Santos, Agnaldo Júnior, Guilherme Aguillera, Edimara Alves, Manuela Vaz, Edninha Mendes, Gabriela Aguillera, Nicholas Rocha, Luiz Rocha, Rafael Venturini e Vagner Nogueira.