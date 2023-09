Rock, sertanejo e MPB estão no set list de festival em shopping de Londrina

As temperaturas continuam altas em Londrina e o calor pede um chopp bem gelado no fim de semana. O Londrina Norte Shopping renova a edição do Norte Festival, no sábado (30) e domingo (1º), das 17h às 22h, com entrada gratuita e aberta ao pública. Desta vez, a programação musical passeia pelo rock e pelo sertanejo e música popular brasileira (MPB). O público tem ainda espaço kids e diversas opções gastronômicas em 1,2 mil metros quadrados no estacionamento do shopping, em frente à entrada principal.





“Não tem nada melhor que reunir os amigos e a família em um ambiente com tudo o que há de mais gostoso à disposição. Além dos shows, as pessoas podem curtir boa gastronomia e, ainda, deixar as crianças brincando com segurança e tranquilidade”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. Entre as opções gastronômicas não pode faltar chopp Serras Gerais, cachorro-quente do Marcelo's Dog, donuts do Just Donuts, churrasco da KS Espetos, além de churros, pastel e crepe. Haverá também um trailer de comida mexicana com comidas típicas e hambúrgueres com o tempero mexicano.

No sábado (30), sobe ao palco a Banda Hematoma que, formada no ensino médio em 2001, ganhou as festas londrinenses na primeira década do milênio. Composições autorais que fizeram sucesso nas rádios, como “Seu Jeito” e “Deixar Você”, ainda fazem parte do repertório do grupo, que dividiu o palco com bandas e artistas de renome nacional, como Nando Reis, Pato Fu, Maskavo, Barão Vermelho, Tianastácia, Planta e Raiz, Pedra Letícia, entre outros.





O público poderá ver ainda um set list que viaja por todas as épocas do rock nacional e internacional, desde Elvis Presley e Beatles até os sucessos atuais. Na formação atual, LuGu (voz e violão), Leandro (bateria), Raphael (voz, guitarra e teclado) e Gabriel (contrabaixo). A apresentação tem início às 19h15, faz um intervalo às 20h15 e retoma às 20h30.

Já no domingo (1º) é a vez de Ariosi e Banda, que chega ao Londrina Norte Shopping numa formação de trio: Alison Ariosi (voz e violão), Marco Tambaskin (contrabaixo) e Felipe Duarte (bateria). No repertório eclético, o que há de melhor do sertanejo e da música popular brasileira (MPB), além de pop rock, samba, pagode e internacional.





Serviço:

Norte Festival

Data: Até 22/10, sempre aos sábados e domingos.

Horário: 17h às 22h.

Local: estacionamento do Londrina Norte Shopping.

Entrada: gratuita.

Opções gastronômicas, chopp Serras Gerais, espaço kids e pet, além de shows.