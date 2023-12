Show de Paul McCartney no Rio será transmitido no streaming

O último show da turnê de Paul McCartney no Brasil será transmitido pelos serviços de streaming da Disney, o Disney+ e o Star+ – que agora serão unificados no Brasil, assim como já é em outros países.





O eterno Beatle faz a apresentação final da turnê "Got Back Tour" neste sábado (16), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Ele já passou com este show por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, em apresentações de três horas de duração que contemplam clássicos dos Beatles como 'Something', 'Let It Be' e 'Can't Buy Me Love'.





Os serviços de streaming da Disney também apresentam outros programas sobre os Beatles, como um por exemplo um documentário sobre a última música --"Now and Then: a Última Música dos Beatles"-- no Disney+.