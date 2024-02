Julgamento de Daniel Alves começa na segunda em Barcelona; veja detalhes

Programação cheia



A mãe da mulher que acusa o jogador, o diretor da boate e dois seguranças também serão ouvidos. Além deles, a lista tem um amigo da prima da denunciante (com quem ela entrou em contato naquela noite, explicando o ocorrido) e 12 policiais que participaram do caso, tanto na saída da discoteca quanto na delegacia.

Na terça-feira (6), a corte, composta por três juízes, tem previstos depoimentos de outras 22 testemunhas. O principal nome é a modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves na época do ocorrido. Além dela, a lista tem quatro amigos do jogador, incluindo o chef Bruno Brasil, que estava com ele na Sutton na noite de 30 de dezembro de 2022.

Relembre o caso





Daniel Alves é acusado de agressão sexual por uma mulher na boate Sutton, em Barcelona. Ela tinha 23 anos à época, e afirma ter sido violentada pelo jogador em 30 de dezembro de 2022.



O jogador foi preso preventivamente em 20 de janeiro de 2023, e assim se manteve apesar de quatro pedidos de liberdade provisória para que aguardasse o julgamento em liberdade. A Justiça sustentou durante o período que a prisão se justificava pelo potencial risco de fuga do jogador. O caso de Robinho foi usado como exemplo.

Desde o início do caso, Daniel Alves deu quatro versões distintas do que havia acontecido naquela noite. Primeiro, ele disse que não conhecia a mulher que o acusa; depois, afirmou que esteve com ela no banheiro, mas que nada aconteceu; a terceira versão foi de que entre os dois teve apenas sexo oral. Em abril de 2023, Alves deu uma nova versão, admitindo que houve, sim, penetração, mas com consentimento.



O UOL apurou que, durante o julgamento, a defesa de Daniel Alves trabalhará com uma quinta versão: a de que o jogador estaria bêbado na noite do suposto crime e não se lembraria muito bem do que aconteceu.



Durante o caso, a defesa de Daniel Alves teve três composições. Ele começou a ser investigado sob tutela da advogada Miraida Puente, que cuidava de questões burocráticas da vida do jogador. A inexperiência de Miraida com casos criminais como esse fez com que Daniel se complicasse — ele foi ao primeiro depoimento, em janeiro, sem saber a gravidade das denúncias e acabou saindo de lá para a prisão.



Ainda em janeiro de 2023, Alves contratou Cristóbal Martell, advogado conhecido por grandes casos na Espanha e pela habilidade de costurar acordos. Martell assumiu a defesa ao lado de Miraida Puente. Com pouco êxito nos pedidos pela liberdade provisória, Martell deixou o caso em outubro. Ele foi substituído pela criminalista Inés Guardiola. É ela quem representará Daniel Alves em juízo.



A defesa do jogador tentou mais de uma vez fazer um pacto com a acusação, mas não houve acordo. Em entrevista ao UOL, a advogada da denunciante, Ester Garcia Lopez, afirmou que sua cliente "queria prisão, não dinheiro".



A reportagem teve acesso aos vídeos do circuito interno de TV daquela noite na Sutton. As imagens mostram o antes e o depois dos quase 15 minutos em que ambos ficam no banheiro da discoteca.



Em mais de 8 horas de imagens, chama a atenção a mulher deixando o banheiro depois de Daniel Alves e deixando o camarote rapidamente, sem se despedir ou ter qualquer contato visual com o jogador.



Na saída da discoteca, a mulher chora nos ombros da prima. Enquanto a cena acontece, Daniel Alves e seu amigo Bruno passam ao lado, mas novamente não há qualquer contato. Diante da cena de desespero da mulher, um segurança aciona o protocolo de agressões sexuais.



O protocolo foi um dos pontos-chave para que toda a investigação corresse com sucesso. Minutos depois de relatar o caso ao responsável pela boate, a garota foi levada para o hospital, onde foram realizados exames de corpo de delito e coletados materiais para análise.



A pena máxima para o crime de agressão sexual na Espanha é de 12 anos, e este será o pedido da acusação no caso de Daniel Alves. O Ministério Público espanhol pediu 9 anos de prisão.



Caso condenado, Daniel Alves pode ter uma redução na pena devido ao pagamento de uma multa de R$ 800 mil (150 mil euros). O UOL apurou que o dinheiro foi pago pela família de Neymar, uma vez que Daniel Alves está com as contas bloqueadas.