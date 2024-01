O que se pode esperar do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior assume a seleção brasileira com a expectativa de comandar o ciclo até a Copa do Mundo de 2026. O que se pode esperar dele?

Justiça

Outratraço de sua personalidade é ouvir os jogadores. Ele briga com os dirigentes para que o elenco saiba com clareza o que vai ocorrer, sem desvios.

O treinador entende que o respeito se adquire com decisões justas e bom diálogo. A amizade não pode impedir as broncas quando necessárias.

Dorival é muito querido pela maior parte dos atletas com quem trabalhou. Apesar do bom trato, ele foge daquele estilo "paizão".

Exigência

Equilíbrio

Dorival comandou um Flamengo protagonista e um São Paulo que adotava posturas diferentes. A ideia é sempre se adequar às características do seu time e dos rivais, como quando adaptou Gabigol e Pedro juntos no Rubro-Negro.

Sem esquema fixo

O São Paulo de Dorival Júnior alternava as formações. Ora com dois atacantes abertos, ora com dois meias ou o tradicional losango no meio-campo.





Dorival deve continuar nessa toada na seleção: treinar alternativas e escalar a melhor de acordo com o adversário.





A tendência é que o Brasil jogue com dois zagueiros, um volante de maior marcação, dois meias e três atacantes. A forma como esses atletas se adaptarão em campo mudará a partir da necessidade.