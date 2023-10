Com prata no tênis de mesa, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy garantem vaga aos Jogos Olímpicos Paris 2024

A dupla mista de tênis de mesa do Brasil, composta pelos amigos de infância Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos Paris 2024. A conquista se deu com escala nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023, com a medalha de prata na segunda-feira (30).





A classificação da dupla veio logo pela manhã com a vitória na semifinal sobre os canadenses Zhen Whang e Mo Zhang, por 4 a 2 (11-9, 11-5, 10-12, 11-4, 6-11 e 11-8), ouro em Lima 2019. Na final, os brasileiros foram derrotados pelos cubanos Jorge Campos e Daniela Fonseca por 4 a 0 (11-8, 11-6, 11-7 e 11-7).

No tênis de mesa, as vagas garantidas em Santiago são nominais.





“Estou muito feliz de ter conquistado a vaga para Paris 2024 vencendo uma dupla muito experiente na semifinal que chegou aqui como campeã dos Jogos Pan-americanos. Foi uma partida muito dura, tivemos altos e baixos de confiança, mas a gente sempre tem um ao outro e isso ajuda muito a não perder o foco. Foi o que fez a diferença”, comentou Takahashi.

Os dois não alcançaram a vaga para a dupla mista em Tóquio 2020 ao perder a final do Pan 2019. Nada como uma competição após a outra quando a dupla segue evoluindo. Os dois mesa-tenistas brasileiros nasceram em São Paulo e se conhecem desde criança, mostrando entrosamento dentro e fora do campo de jogo.





“É claro que a gente queria o ouro, mas estou muito feliz com a vaga para os Jogos Olímpicos. Conheço a Bruna desde pequena e a gente já vem jogando juntos há alguns anos. Nosso entrosamento é grande e ajuda nas horas difíceis”, pontuou Ishiy, 26.

“É indescritível jogar com o Vitor. Ele é uma pessoa muito boa e a gente consegue se comunicar muito bem durante os jogos. Tenho muita confiança nele e estou muito feliz de ter conseguido essa vaga justamente com ele”, afirmou Takahashi, que tem no currículo duas pratas (equipe e dupla mista) e dois bronzes (individual e duplas) nos Jogos Pan-americanos Lima 2019, além da prata em Santiago 2023 até agora. Ela ainda está na disputa individual e por equipes.





Simples

Pela primeira rodada do torneio de simples, mais vitórias do Brasil.





Giulia Takahashi, irmã de Bruna, derrotou a venezuelana Camila Obando Silva por 4 a 0 (11-4, 13-11, 11-5 e 12-10) em somente 21 minutos.

Vitor Ishiy superou o peruano Felipe Dufoo por 4 a 2 (8-11, 11-4, 11-13, 11-6, 12-10 3 11-2) e Bruna Takahashi venceu a peruana Isabel Dufoo por 4 a 0 (11-4, 11-6, 11-6 e 11-7).





No final do dia, antes apenas da final de duplas mistas, Hugo Calderano estreou no torneio de simples derrotando o peruano Carlos Pardo por 4 a 0 (11-5, 11-0, 11-5 e 11-5). Ele compete para ampliar a coleção de medalhas pan-americanas, já que é dono de quatro ouros: individual e duplas em Toronto 2015 e Lima 2019.





“Meu adversário teve bons resultados nas categorias de base, então era um jogo que poderia complicar. Consegui sacar e receber muito bem e botar pressão desde o início. O Pan é uma competição muito importante, sempre uma das minhas principais metas do ano e aqui não será diferente”, comentou Calderano que, além do torneio de simples, disputa também a dupla e por equipes. Por isso, o atleta que hoje mora e treina na Alemanha pode fazer até quatro jogos na terça-feira (31).





“Foi bom economizar energia hoje em uma partida rápida porque amanhã eu vou precisar estar bem preparado física e mentalmente pra essa maratona”, completou o mesa-tenista.