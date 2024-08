Paraná terá recorde de representantes na Paralimpíada de Paris: 28 atletas e técnicos

O diretor de Fomento e Promoção do Esporte da SEES (Secretaria do Esporte), Clésio Prado, afirma que a expectativa é grande em relação à Paralimpíada. “Temos certeza absoluta de que os nossos representantes nos Jogos de Paris, tanto os atletas como os técnicos, vão obter resultados extremamente positivos nesse ambiente. Desejamos boa sorte aos nossos representantes paranaenses.”

Entre técnicos e atletas, 28 paranaenses serão enviados à Paralimpíada de Paris, que será disputada de 28 de agosto a 8 de setembro. Com o número, o estado alcança a marca de maior delegação da história, superando a enviada para Tóquio 2020, com 25 atletas e técnicos, e a da Rio 2016, com 18 participantes.

Jogos Olimpícos





Os atletas que representaram o Paraná nos Jogos Olímpicos de Paris, concluídos no último sábado (10), trouxeram seis das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil na segunda melhor participação do país na história do evento.

Publicidade





Das seis medalhas (todas de bronze), duas contaram com participação de bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica: Julia Soares, no conjunto da ginástica artística, e o técnico Adailton Gonçalves, que apesar de não receber a medalha, foi fundamental na conquista de Beatriz Ferreira no boxe (peso leve feminino).





Outras conquistas vieram dos curitibanos Augusto Akio (Japinha), no skate, e Roberta Ratzke, levantadora que compôs a equipe brasileira de vôlei feminino. Julia Bergmann, também do vôlei (nascida na Alemanha, mas criada em Toledo, no Oeste do Estado) e Rafael Silva, o Baby (nascido no Mato Grosso do Sul, mas que se considera paranaense e passou a praticar judô em Rolândia, no Norte do Paraná), também subiram ao pódio.

Publicidade