Time Brasil supera Pan de Lima 2019 e já garante 35 vagas olímpicas

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) já superou na segunda-feira (30), em Santiago 2023, o número de classificações olímpicas de atletas e equipes alcançado no Pan de Lima 2019. O país tem até o momento 35 vagas asseguradas em Paris 2024 por meio do evento continental, ao carimbar o passaporte em sete modalidades: boxe, handebol, hipismo, pentatlo moderno, natação, tênis e tênis de mesa. Na última edição, foram 29 vagas para Tóquio 2020.





"Esse era o principal objetivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aqui nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023: garantir o maior número possível de atletas e equipes classificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ficamos satisfeitos de termos ultrapassado esse número, faltando ainda muitas modalidades para encerrarem sua participação. Entendo que o primeiro passo foi dado, mas nossa ideia é continuar classificando. Só saberemos o número no final, mas estamos satisfeitos com o que estamos construindo", destaca Rogério Sampaio, Diretor-Geral do COB e Chefe de Missão do Brasil em Santiago 2023.

Na capital chilena, o país tem com a maior delegação da história em uma competição no exterior, com mais de mil pessoas, sendo 621 atletas (342 homens e 279 mulheres). O Brasil está em segundo lugar no quadro de medalhas, com 37 ouros, 47 pratas e 39 bronzes (total de 123), atrás apenas dos Estados Unidos após superar o México.





"Um dos objetivos do Time Brasil nos Jogos Pan-americanos é conquistar o maior numero de vagas olímpicas nos diferentes esportes, e os atletas têm correspondido. Já asseguramos um total de 35 vagas, além de dois atletas reserva do hipismo", frisa Mariana Mello, gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo e Sub-chefe da Missão do Brasil em Santiago 2023.

A vaga 35 veio com a dupla mista do tênis de mesa formada por Vitor Ishiy e Bruna Takahashi, ao avançar para a decisão ao superarem os canadenses Eugene Wang e Mo Zhang por por 4 a 2 (11/9, 11/5, 10/12, 11/4, 6/11 e 11/8). Os brasileiros perderam o título para Jorge Campos e Daniela Fonseca, de Cuba, e ficaram com a prata.





Confira as 35 vagas olímpicas conquistadas pelo Time Brasil em Santiago 2023 até o momento

- Boxe (9): Caroline Almeida (50kg), Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg), Barbara Santos (66kg), Michael Douglas Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg)





- Handebol feminino (14)

- Hipismo Adestramento (3)+1 reserva que não conta





- Hipismo CCE (3) +1 reserva que não conta

- Pentatlo moderno (1): Isabela Abreu





- Tênis (1): Laura Pigossi





- Natação (2 salvaguardas): 400m livre





- Tênis de mesa (2 nas duplas mistas)