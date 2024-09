Triatleta da Atril Londrina promove Oficina de ''Lançamento de Dardinho'' na próxima terça

A atividade é inovadora e uma das contrapartidas sociais de um projeto de incentivo esportivo ao triatleta amador, que foi selecionado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Paraná no edital 05/2023.

A primeira parte será teórica com duração de 40 minutos na sede do Projeto Rua Ermelindo Leão, 152, Vila Portuguesa em Londrina. Já a segunda parte, prática, acontecerá no Centro Social Urbano, próximo da esquina da Rua Atílio Scudeler com Rua Cuiabá.

CRIANÇAS JÁ PARTICIPARAM DA OFICINA DE ''ARREMESSO DE PESINHO''







A oficina de “Arremesso de Pesinho” ocorreu no dia 12 de março de 2024. Terá ainda as oficinas “Lançamento de Dardinho”, “Corridinha com Barreirinhas”, “Saltinho em Distância” e “Crosscountryzinho”, finalizando dessa forma um Pentathlonzinho. Ao final as crianças serão premiadas com medalhinha e brinde.





Informações: (43)999128296 (Wilson)