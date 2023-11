Gedal sorteia telescópio para doadores de brinquedos neste sábado em Londrina

O Gedal (Grupo de Estudos de Astronomia de Londrina) está promovendo uma iniciativa especial neste sábado (2), que coincide com o "Dia Nacional da Astronomia" e o aniversário de Dom Pedro II, Patrono da Astronomia brasileira.



Na campanha "Natal do Gedal", a doação de brinquedos (novos ou usados em bom estado), destinados a crianças carentes de Londrina e região, será recompensada com a participação em um sorteio exclusivo. Cada brinquedo doado dará direito a um cupom, oferecendo a chance de concorrer a diversos brindes, além de um telescópio da @capellatelescopios.



A entrega das doações acontecerá na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina, das 19h às 22h durante o evento "Na Rua, de Olho Pra Lua!", organizado pelo Gedal. Nesse evento, os participantes poderão desfrutar de observação astronômica, contemplando a Lua, Saturno e Júpiter, além de acompanhar lançamentos de foguetes e experimentos de química, entre outras atividades.



O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, numa oportunidade de aprendizado e diversão. No entanto, em caso de mau tempo, o evento poderá ser adiado. Para mais informações, acesse: Link do Instagram do GEDAL