PMs socorrem homem que estava engasgado com pedaço de carne em Londrina

Policiais militares socorreram um homem de 59 anos que estava engasgado com pedaço de carne na zona norte de Londrina no fim da tarde de sábado (16).





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 17h15, no bairro Alto da Boa Vista, e a vítima, um homem adulto, estaria engasgado e desfalecido. Uma viatura chegou rapidamente ao endereço e o encontou caído no chão da garagem, desmaiado e com a respiração bloqueada. Foi iniciada a manobra de Heimlich - indicada nestes casos. Após cerca de oito a nove manobras, o morador cuspiu a carne.

Publicidade





Ele retomou a consciência, agradeceu emocionado, mas negou apoio para ir ao Corpo de Bombeiros ou hospital.