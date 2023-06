A Casa do Bem – edição Londrina, por Fundação CA2A: um sucesso!

Evento beneficente A Casa do Bem arrecada mais de R$ 750 mil para a Ong Viver e tem por meta chegar a R$ 1 milhão





Com a participação de mais de 300 pessoas, A Casa do Bem – edição Londrina, evento promovido pela Fundação CA2A, braço social do Grupo SM, liderado pelos irmãos Patrick e Rodrigo Ferro, foi um sucesso!

Na ocasião, o bem reverberou em Londrina. Realizada na Chácara Graciosa by Planalto, a noite reuniu convidados e muitas lideranças, como os secretários do Governo do Paraná, Ricardo Barros e Sandro Alex, além do presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento Econômico), Wilson Bley.





O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, amigo e sócio dos irmãos Ferro, foi uma das personalidades presentes ao evento, e fez questão de apoiar a causa do bem.

O presidente da Fundação CA2A, Patrick Ferro, convidou e a sociedade prontamente o apoiou ao responder sim à causa do bem. “Juntos podemos fazer melhor o bem”, ressaltou em seu discurso.





O evento contou com o apoio dos party designers Karla Rossi, de Londrina, e Marcos Soares de Curitiba, assinando a decoração do ambiente, que trouxe à cena o DNA sofisticado e disruptivo do Grupo SM. Logo na entrada, os convidados foram surpreendidos por artistas circenses performáticos, e welcome drinks, regado a muito champanhe Taittinger.

