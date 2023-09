CA2A fecha parceria com Artefacto: aos detalhes!

A CA2A, uma das maiores empresas do segmento imobiliário no Brasil que tem sua sede no Paraná, é destaque no cenário nacional apresentando movimentos inéditos capitaneados pelos irmãos Patrick e Rodrigo Ferro.





Após trazer a arquiteta Juliana Meda para chefiar o departamento de Arquitetura e Design de seus produtos, a CA2A acaba de fechar parceria com a Artefacto.

Publicidade

Publicidade





O primeiro ato com a Artefacto, empresa com 47 anos de história e que é sinônimo de excelência e vanguarda em mobiliário, envolve o retrofit dos apartamentos e de residência no Tayayá Angra Doce, empreendimento do portfólio da CA2A localizado em Ribeirão Claro.