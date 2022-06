É talento, é de Londrina: João Guilherme Carvalho

Os últimos anos foram de muita emoção para João Guilherme Carvalho. O londrinense, que é talento no futsal, há dois anos reside na Rússia. No país, que é destaque no noticiário por conta da Guerra e de tantos acontecimentos e sanções, ele trilhou seu caminho, conquistando, recentemente, a Liga da Rússia. Mas, afinal, como é a vida em Moscou? As notícias chegam à população? E quais os efeitos das sanções? E os planos e projetos de João Guilherme? Veja a entrevista, a seguir.

Trajetória



“Em minha primeira temporada na Rússia, joguei somente um jogo, pois logo na estreia rompi o ligamento cruzado do joelho e optei por fazer cirurgia e tratar no Brasil. Resultado: perdi a temporada toda! A segunda temporada, que acabou nas últimas semanas, foi muito difícil e cheia de incertezas, por conta da Guerra. Chegamos às finais de dois campeonatos: fomos vice-campeões na Copa da Rússia e campeões da Liga da Rússia, inclusive fiz o gol que nos deu o título na prorrogação, faltando menos de dois minutos.”

Reconhecimento



Planos e projetos



Vida em Moscou







“Atualmente a vida em Moscou é normal, somente quando começou a Guerra que vimos alguns protestos, durante uma semana. Lá, não temos muitas notícias sobre o conflito.”

Efeitos das sanções

"A população segue sua vida normal, as sanções não afetaram nada lá, somente no primeiro mês de guerra que a moeda (rublos) desvalorizou muito, mas com a jogada do presidente em receber a compra do gás russo dos outros países somente em rublos, a moeda agora está mais valorizada do que antes."