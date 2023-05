Juliana Meda assume os projetos do Grupo SM: aos detalhes!

E na última semana estivemos em Bandeirantes, no Morro dos Anjos Resort. Na ocasião, a arquiteta Juliana Meda assinou contrato e agora é oficial: ela assume os projetos do Grupo SM, que tem à frente os irmãos Patrick e Rodrigo Ferro. Caberá a Juliana cuidar do portfólio da CA2A.



Como primeiro ato desta parceria, Juliana leva sua expertise e bom gosto ao Morro dos Anjos Resort, que está em ritmo avançado de obras e tem entrega prevista para o fim deste ano, em Bandeirantes. Publicidade Publicidade A proposta, segundo a arquiteta, que acumula mais de duas décadas de atuação intensa no mercado, é deixar o projeto mais sofisticado, trazendo mais conforto e tecnologia. Juliana falou com o Blog. Publicidade







O que vem por aí…





“Vamos rever todo o projeto. Desde a área comum, os chalés, o restaurante e todas as áreas que envolvem o empreendimento para deixar o Morro dos Anjos Resort ainda mais aconchegante”. Publicidade



Desafio





“Este é um desafio maravilhoso, encantador. Toda vez que temos um desafio como este, saímos do igual, estou muito animada.” Publicidade







Feliz coincidência





“Sempre tive vontade de entrar no mercado de resorts. Na verdade, meu trabalho de conclusão de curso foi baseado nisso e fiquei um ano estudando desenvolvimento de pessoas, atendimento, cuidar de pessoas, o que agrada as pessoas, talvez por isso tenha ido para os decorados, para essa linha, porque tem muita ligação com encantar. Esta é uma área que sempre que quis estar.” Publicidade



Inovação, tecnologia e mercado novo





“Topei o desafio também porque quem está à frente do Grupo, os irmãos Patrick e Rodrigo, são grandes empreendedores, com a cabeça extremamente aberta, pensam muito fora da caixa e isso é muito bom para trazermos inovação, tecnologia e mercado novo. Estar junto com quem pensa assim é muito bom, porque evoluímos e crescemos juntos.”









Sobre o Morro dos Anjos