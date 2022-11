As empresárias Fernanda Kunii e Zilá Gomes receberam convidadas em sua Luz da Lua Londrina, no Catuaí Shopping, para um brinde muito especial: comemorar um ano da marca na cidade. Referência pelo bom gosto, qualidade e acabamento de suas bolsas e calçados, a Luz da Lua tem lugar cativo entre o público feminino. As fotos mostram mais da movimentação. Confira: