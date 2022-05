Marca americana de utensílios de cozinha anuncia expansão de suas atividades no Brasil com evento no Paraná

O Norte do Paraná foi escolhido para receber o evento que anuncia a expansão da marca americana de utensílios de cozinha Royal Prestige. Em uma Masterclass em Maringá, a marca reuniu, no último mês, uma lista seleta de convidados, que incluiu chefs, influenciadores e jornalistas que conheceram alguns dos mais de 90 produtos que estão disponíveis para o público brasileiro.

Além do Brasil, a Royal Prestige atua em outros oito países com venda direta e procura empreendedores para iniciarem seu negócio, sem exigir investimento inicial

A empresa, presente em locais como Colômbia, Equador, República Dominicana, Argentina, México, EUA, Canadá e Peru oferece a oportunidade de um modelo de negócio que forma novos empreendedores, em especial jovens adultos, sem nenhum investimento inicial. Já são mais de 5 mil distribuidores no continente.

Entre os produtos estão panelas e frigideiras com camada de aço cirúrgico, que não afeta negativamente o sabor dos alimentos, além da linha Easy Release, que conta com cobertura antiaderente e é isenta de PFOA, metais pesados e níquel. Toda a venda é feita diretamente por meio dos Distribuidores Autorizados Royal Prestige ao cliente. E para facilitar a aquisição dos produtos inovadores e de alta qualidade, a marca oferece a própria linha de financiamento.





“Temos um amplo compromisso com o mercado brasileiro e a expectativa de grande desenvolvimento, em especial com a força de vontade dos jovens que gostam de inovação e têm o desejo de empreender. Essas pessoas têm que ter em vista que, dependendo de seu empenho e dedicação ao negócio, logo terão seu escritório”, explica Paulo Moledo, CEO e presidente mundial da empresa.







Os exemplos de dois distribuidores da Royal Prestige demonstram o potencial do mercado e da oportunidade. O argentino Fabian Baca Cobas aposta no Brasil. “Este projeto se torna mais fácil ao longo do tempo, uma vez que o grande crescimento e experiência que estamos adquirindo nos torna mais atrativos para melhores perfis de empreendedores e empresários”, garante.