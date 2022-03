Oral Unic Implantes chega a Londrina

Na próxima segunda-feira, 14, inaugura uma unidade da Oral Unic Implantes, na Av Juscelino Kubitschek, 1973, na região central de Londrina.



Inovação e o sistema “All in One”, em que o paciente realiza todos os procedimentos na própria clínica, incluindo exames, são algumas das apostas da Oral Unic Implantes. Uma ótima notícia para Londrina e todo o norte do Paraná!

Com infraestrutura ultramoderna, a Oral Unic contará também com laboratórios para confecção de próteses dentárias, sala de recuperação após cirurgia, linha própria de alinhadores invisíveis, além de elevador para acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou limitada.





Em breve, traremos a cobertura completa!