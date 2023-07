Profissionais de destaque: Dra. Patrícia Harada

Formada na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com Residência em Radiologia pela Ultramed, Dra. Patrícia está sempre se atualizando e dividindo conhecimentos, como mentora em Ultrassom Dermatológico para médicos injetores e cirurgiões plásticos.

Dra. Patrícia Harada se consolida com seu trabalho. Médica radiologista com ênfase em Ultrassom Dermatológico e na Cosmiatria, Dra. Patrícia é pioneira em Londrina quando o assunto é Ultrassom Dermatológico.





Nas últimas semanas, ela ministrou aula, como palestrante e professora, sobre o Ultrassom Dermatológico na Jornada Paranaense de Radiologia, em Curitiba. O convite partiu da coordenação do evento, dos mais conceituados.





Nas últimas horas, Dra. Patrícia teve intensa agenda: ministrou aulas práticas no Curso de Imersão em Ultrassom Dermatológico e falou sobre o tema que envolve beleza e segurança, em Balneário Camboriú (SC), durante o Curso em Ultrassom da Face, com a Dra. Fernanda Cavallieri, que é referência com seu trabalho, no Instituto Lapidare.

