Dicas de alimentação para combater a obesidade Infantil

Não adianta você pai ou mãe se negar a comer frutas no dia a dia ou verduras durante as refeições, mas querer que seu filho coma pois só ele está precisando emagrecer. Isso afetará diretamente a auto estima do seu filho podendo agravar a situação criando problemas psicológicos maiores. Seja espelho para seus pequenos!

Dê ênfase que a mudança é necessária para melhorar a saúde de todos da casa e assim a aceitação da criança ou adolescente diante das mudanças será mais fácil.





Se você está preocupado com o peso e saúde do seu filho (a), existem etapas que você pode seguir para ajudá-lo a perder peso com saúde e segurança. Converse com seu filho (a) sobre seu peso de forma solidária e sem julgamentos, frisando a questão da saúde que pode ser afetada e nunca falar sobre aparência, principalmente se seu filho (a) for adolescente.

A nutricionista Cristiane Tito também lembra que na faixa etária da criança ao adolescente, eles não devem ser submetidos a dietas restritivas com o intuito de redução de calorias e nem exclusão de algum grupo alimentar como carboidratos sem orientação de um profissional nutricionista ou médico.