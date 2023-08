Banda Nova Funcart movimenta a Concha Acústica neste final de semana

A Concha Acústica de Londrina recebe, neste sábado (2) e domingo (3), uma amostra da atual safra de artistas e bandas da região que apostam na qualidade e na potência das suas canções autorais.

Representando estilos como rap, jazz, rock e ska, os músicos integram a 14ª edição do Projeto Banda Nova Funcart, que está de volta às origens depois de duas edições remotas.

Em 2023, a iniciativa também se tornou parceira do 43º FIML (Festival Internacional de Música de Londrina), promovendo um intercâmbio de jovens músicos entre os dois eventos.



PROGRAMAÇÃO

Logo na abertura, às 17h deste sábado, o Festival Banda Nova Funcart inicia os trabalhos com o quarteto de jazz londrinense Mão Rítmica Azul, que irá apresentar os temas do seu primeiro EP.



Em seguida, é a vez da Água Doce trazer uma mistura de elementos da música brasileira com riffs de guitarra distorcida. Já a segunda metade da primeira noite vai ser dominada pela rap feminino, com MC R9 e Luli Rodrigues, disparando suas rimas ao lado dos seus músicos e dançarinos.

Às 17h30 deste domingo, os trabalhos são retomados com a banda Dark Snake, formada por alunos da oficina Banda de Garagem, do 43º FIML. O festival recebe os ritmos jamaicanos da Londrina Ska Clube e noite chega ao fim com a banda Assis e a Flor de Lótus, formada por músicos de Londrina, Arapongas, Apucarana.

BANDA DE GARAGEM - 43º FIML

A parceria entre o Banda Nova e o FIML foi uma iniciativa encabeçada pelo diretor de produção, João Ribeiro, e a presidente da Associação de Amigos do Festival de Música, Magali Kleber. Com a ação, até dois integrantes de cada um dos seis projetos selecionados foram contemplados com a gratuidade na taxa de inscrição para os cursos da 43ª edição do FIML.

Em contrapartida, o espaço na programação do festival foi aberto para parte dos alunos da oficina Banda de Garagem, incentivando a continuidade do trabalho realizado entre os dias 9 e 16 de julho com pelos professores Fernando Mello e Alerson de Oliveira.



“Alguns alunos são filhos de músicos da cidade e eles logo caminharão com as próprias pernas. Participar desse festival já é caminhar”, diz o professor carioca Fernando Mello.

Dos 51 alunos inscritos na oficina, um grupo de seis jovens entre 9 e 16 anos encarou a responsabilidade de se apresentar na Concha Acústica.

"A banda se formou na última edição do FIM. Meus filhos, Guto (9) e Lipe (8) Schell, e o amigo Raul Toneto (8) foram juntos. Lá encontraram os adolescentes da turma: a Amanda Campelo (12), que por coincidência é uma prima distante que eles não conheciam, o Danilo Ogleari (16) e o Felipe Rantim (16)", conta a advogada Hylea Ferreira Schell, incentivadora da banda de rock, que ganhou um nome cheio de atitude rock and roll: Dark Snake.



RETRATO DO CENÁRIO MUSICAL

As seis bandas ou artistas solos foram classificados por meio de um edital que contou com 31 inscritos e a curadoria de um time de produtores culturais, novidade da edição de 2023. Integraram a curadoria as jornalistas Isabela Cunha e Janaína Ávila, a atriz Camila Fontes e o diretor da Funcart, Silvio Ribeiro.



