Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta quarta-feira

Em 15 dias, mais de 1,4 mil Carteirinhas do Autista foram emitidas no Paraná

Desde o início do mutirão para emissão de Carteirinhas do Autista, em 1º de abril, já foram confeccionados 1.420 documentos no Paraná. A ação faz parte do mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul.