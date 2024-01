Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta quinta-feira

Concurso Unificado: Ministério da Agricultura divulga 200 vagas em todo o país

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) participa do Concurso Nacional Unificado com 200 vagas em todo o país para Auditor-Fiscal Federal Agropecuário, com salário inicial de R$ 15.897,33 para a jornada de 40 horas semanais.