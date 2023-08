Homem acusado de tentativa de feminicídio é julgado em Londrina 12 anos após o crime

"Entretanto, o crime contra Ediane é consistente com o que se reconhece juridicamente hoje no Brasil como 'feminicídio'. Por esse motivo, Néias acompanha o caso e clama por justiça para Ediane", aponta.

Agendada 12 anos após o crime, a sessão de julgamento está programada para esta terça-feira, a partir das 9 horas, no Tribunal do Júri em Londrina.

O Néias - Observatório de Feminicídios de Londrina acompanha, nesta terça-feira (22), o julgamento de Osmair Martins Esteves, que responde à acusação por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, com agravante de crime cometido no contexto da violência doméstica, contra sua ex-companheira Ediane Alves Barbosa.





OUTROS JULGAMENTOS





Durante o mês de agosto, marcado pela campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, chamado de Agosto Lilás, Néias acompanhou cinco julgamentos de feminicídios tentados em Londrina.

O coletivo chama atenção para a importância de denunciar e julgar com rigor os casos de feminicídio tentado, que resultam em graves consequências na vida das vítimas. Muitas vezes, as mulheres que sobrevivem a tais agressões enfrentam a perda de renda, moradia e vivenciam um estado constante de medo, com repercussões negativas na sua saúde emocional.





O CASO DE EDIANE

Em 2010, Ediane, então com 29 anos de idade, e Osmair, então com 40 anos, viviam juntos há 12 anos e tiveram dois filhos, na época com 7 e 12 anos de idade. A família residia em um sítio no Distrito São Luiz, zona rural de Londrina.





Na fase processual, Ediane relatou que Osmair sempre foi agressivo e, contudo, ela nunca registrou Boletim de Ocorrência. A vítima elatou, ainda, que tentou separação por várias vezes e sempre voltava por medo, diante das ameaças de morte proferidas por Osmair a ela e a familiares dela.

