Prefeitura concede licença para reforma e ampliação do aeroporto de Londrina

A Secretaria Municipal de Obras de Londrina concedeu, na terça-feira (8), licença para a execução da reforma e ampliação do aeroporto Governador José Richa.





A CCR Aeroportos, que desde março de 2022 administra o terminal aeroportuário de Londrina, prevê um conjunto de obras que, após concluídas, deverão triplicar a capacidade do aeroporto. Entre elas, estão a ampliação da área destinada a passageiros, extensão do pátio de manobra das aeronaves e a instalação do ILS (Instrument Landing System ou Sistema de Pouso por Instrumento, em português) e ALS (Sistema de Luzes de Aproximação), tecnologias de auxílio a pousos.

Publicidade





Em outubro do ano passado, ao apresentar o projeto de modernização do terminal de Londrina ao prefeito Marcelo Belinati, a CCR estimou os investimentos em R$ 98 milhões e prazo de 18 meses para a entrega das obras, que deverão ser concluídas até dezembro do ano que vem.





Entre as melhorias planejadas, estão a reforma e ampliação do terminal de passageiros, que passará de 5,8 mil metros quadrados para oito mil metros quadrados, implantação de dois novos pontos de embarque e desembarque, instalação de fingers, “pontes” de acesso de passageiros às aeronaves, extensão do pátio de manobra dos aviões, alongamento da pista principal para pousos e decolagens em 600 metros, construção de um novo pátio de manobras, ampliação, em formato C, do pátio de estacionamento de aeronaves e a instalação do ALS e do ILS.