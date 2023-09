Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina participa do Dia Mundial sem Carro

Go Pink, corrida em apoio ao Outubro Rosa em Londrina, está com as inscrições abertas Estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Corrida & Caminhada Go Pink, em apoio à campanha Outubro Rosa, um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama.



Durante o dia, o público que passar pelo Bazar também receberá a programação da Festa da Padroeira, que será realizada a partir do dia 30 de setembro, com novena, celebrações, Quermesse, parque de diversões, entre outras atividades.

Além disso, para chamar a atenção do público que estiver no evento, os jovens do grupo de oração Rocha da Salvação, que já tem mais de 25 anos de história, farão um momento de músicas sacras ao longo da via.

“De manhã a gente vai levar violão, fazer algumas músicas mais animadas para divulgarmos o Santuário”, explica Victor Prestes, coordenador do grupo.

FESTA DA PADROEIRA

A abertura oficial da Festa da Padroeira será no próximo sábado (30), na missa das 18h30. Nesse dia, também deve ser inaugurado um parque de diversões na praça em frente, com Quermesse com barraquinhas de alimentação. Ambos funcionarão todos os dias até 12/10.

A Novena da Padroeira começa dia 02/10 e tem programação diária, sempre 7h e 19h30 (nos fins de semana, às 18h30). Durante a semana, às 19h, e nos finais de semana, às 18h, haverá oração do Terço da Misericórdia. Desde o dia 30/09 será possível comprar o pão do Santuário, dentro dos quais haverá medalha de Nossa Senhora Aparecida em alguns deles.



Dentro da programação da Festa da Padroeira haverá ainda a tradicional carreata, no domingo (08/10), com bênção dos veículos. A concentração terá início às 9h na Capela Nossa Senhora do Rosário (R. Vantuil Frisselli, 355, Jardim Primavera), com missa celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz.

Após a missa, a carreata percorre algumas ruas pela cidade, com uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, chegando ao Santuário, onde padres e diáconos se revezam para a benção dos veículos. No dia 11/10, às 19h30, o arcebispo Dom Geremias Steinmetz celebra a liturgia das Vésperas Solenes, com a troca do manto da imagem de Nossa Senhora.

Além de toda a programação de missas, o dia 12/10 tem uma série de atividades complementares. O parque de diversões funcionará na praça, ao lado das barracas de alimentação. Também haverá bazar de artigos religiosos, velário, sala de promessas, venda de flores e velas, além de confissões, que serão realizadas na escola estadual ao lado do Santuário.

Neste ano, além da aferição de pressão e de diabetes pela Unipax, haverá uma novidade na área da saúde: a secretaria municipal de Saúde realizará vacinação ao longo do dia. A CMTU levará o Fusca Amarelo, utilizado em ações de educação no trânsito com crianças, das 11h às 16h, e as crianças poderão andar no veículo.



