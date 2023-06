Caminhão tomba na PR-092 em Joaquim Távora

Um motorista saiu ileso depois de um caminhão tombar na PR-092 em Joaquim Távora (Norte Pioneiro) na tarde de domingo (4).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 12h30, no km 307 da PR-092.

O Mercedes-Benz L1519 de placa de SP seguia no sentido Quatiguá a Joaquim Távora quando tombou sobre a pista do lado direito da via. O condutor, 67, não teve ferimentos e o resultado do teste do etilômetro foi 0,00mg/L.





Os policiais permaneceram no local até por volta das 17h15. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.