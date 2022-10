Engorda da praia de Matinhos é concluída

O Governo do Estado finalizou nesta quarta-feira (19) a obra do engordamento da faixa de areia em Matinhos, no Litoral do Paraná. A praia foi alargada em até 100 metros em uma extensão de 6,3 quilômetros (do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida). A engorda da praia é uma das etapas do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, com investimento total de R$ 314,9 milhões.





A conclusão do serviço estava prevista para o próximo mês, de acordo com o cronograma elaborado pelo IAT (Instituto Água e Terra). Ao todo, foram depositados 3 milhões de metros cúbicos de areia, retirados do fundo do mar pela draga Galileo Galilei. O volume é equivalente a 220 mil caminhões.

“Esse é um projeto em parceria com a população do Paraná, que desejava essa obra. O encerramento do engordamento da areia é uma etapa vencida”, afirmou o secretário do Sedest (Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), Everton Souza.