Morre quarta vítima de acidente entre ônibus escolar e trem em Jandaia do Sul

Morreu nesta segunda-feira (20) a quarta vítima do acidente entre um ônibus escolar e um trem em Jandaia do Sul. Maria de Lourdes Henrique, tinha 56 anos e era estudante da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade. Segundo informação da prefeitura de Jandaia do Sul, ela havia recebido alta do hospital e já estava em recuperação, mas passou mal e morreu em casa.





A colisão aconteceu no dia 9 de março. Duas meninas morreram no local do acidente. Havia 25 pessoas no ônibus, sendo duas monitoras, o motorista e 22 alunos.

Publicidade

Publicidade





O prefeito de Jandaia do Sul em exercício, Dionísio Costa Alves (Podemos), lamentou a morte da estudante, afirmando que é “mais uma perda” para o município. Segundo ele, Maria de Lourdes Henrique estudava na instituição desde 2019. Alves ressalta que ela teve alta do Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, nos últimos dias e voltou para Jandaia do Sul. “A gente estava muito feliz que ela já estava em casa, mas então passou mal, e foi internada no hospital aqui da cidade, onde recebeu cuidados e voltou novamente para casa”, conta.





Recuperação

Publicidade





Segundo o prefeito, ao retornar para casa, ela passou mal novamente e não resistiu. Alves ressalta que a estudante já estava se recuperando de uma fratura na bacia deixada pelo acidente e que “foi uma morte súbita”. Os familiares acionaram o serviço municipal de Saúde, mas “quando a equipe foi até o local ela já não havia mais o que ser feito”. CONTINUE LENDO NA FOLHA: