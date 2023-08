Londrina, Cambé, Cornélio Procópio e Maringá estão entre os 21 premiados com R$ 10 mil do Nota Paraná que expiram nos próximos meses

Os contemplados são de 15 municípios: Curitiba (4 ganhadores), Maringá (2), Ponta Grossa (2) e Campo Mourão (2), além de um sorteado de Assis Chateaubriand; Londrina; Pato Bragado; Toledo; Cambé; Três Barras do Paraná; Cascavel; Araucária; Iporã; Morro do Chapéu (BA) e Cornélio Procópio.

Como atualizar o cadastro

Como se cadastrar





Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o mesmo site, clicar na opção "cadastre-se" e preencher a ficha com dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.





Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e ter concordado com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é necessário acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em "concordar".





Além dos sorteios mensais, o Nota Paraná devolve aos contribuintes que pedem CPF na nota parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago nas compras no comércio. Para acumular créditos é necessário pedir ao estabelecimento comercial que registre o CPF no documento fiscal. Após a liberação pela Secretaria de Fazenda, o consumidor receberá créditos e concorrerá aos prêmios mensais.