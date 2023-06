Preso mais um envolvido no ataque ao Colégio Helena Kolody em Cambé

Foi preso na manhã desta segunda-feira (26) mais um suspeito de estar envolvido no ataque ao Colégio Helena Kolody, em Cambé (RML, Região Metropolitana de Londrina), na última segunda-feira (19). Segundo nota divulgada no início da tarde pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública), a prisão foi feita pela Polícia Civil e trata-se de um homem de 39 anos, morador de Rolândia, também na RML.





Nessa investigação, foram presos, além do autor, um homem de 35 anos e um homem de 21 anos, ambos de Rolândia, e um homem de 18 anos em Gravatá, no estado de Pernambuco.

As investigações continuam em andamento, de acordo com a Sesp. Assim que o inquérito for concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a PCPR vai apresentar a dinâmica dos fatos e o motivo das prisões.