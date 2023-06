Terceiro suspeito de envolvimento em ataque a escola de Cambé é capturado em Pernambuco

A Sesp (Secretaria de Segurança Pública) do Paraná informou, no fim da tarde desta quarta-feira (21), a prisão de uma terceira pessoa suspeita de envolvimento no ataque à Escola Estadual Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na segunda-feira (19). O homem, de 18 anos, foi capturado em Gravatá, no interior de Pernambuco, no Nordeste do Brasil.





Ele foi detido em cumprimento de mandado de prisão solicitado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná). O cumprimento contou com auxílio de policiais daquele estado e as investigações da Polícia Judiciária do Paraná sobre este caso seguem em andamento.



Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi capturado no interior da residência e não ofereceu resistência. Durante as buscas, foram apreendidos um capacete tático de Airsoft, óculos táticos, um aparelho celular e um notebook.



Publicidade

Publicidade





Um segundo suspeito permanece na Casa de Custódia de Londrina desde a noite de segunda-feira por suspeita de envolvimento no caso. Entretanto, Marcelo Gaya, advogado do autor dos disparos, disse que o rapaz teria lhe confirmado que teve ajuda na “mentoria” do plano de ataque na escola, mas não do homem detida no mesmo dia do ataque.





A Sesp não confirmou se o terceiro detido seria esta pessoa. Informou que detalhes da investigação só serão fornecidos depois do inquérito.

Publicidade