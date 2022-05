Apostas esportivas em alta no Brasil: conheça as principais modalidades

De uma modalidade de nicho há apenas alguns anos, as apostas esportivas nunca estiveram tão em alta no Brasil. Sendo assim, abaixo será possível conhecer os principais esportes disponíveis para apostar e como aproveitar ao máximo esse novo passatempo que não para de crescer em popularidade.

Muitos motivos para apostar

Um dos principais motivos para o crescimento das apostas esportivas no país é a possibilidade de apostar nas mais diversas modalidades populares em território nacional, desde as disciplinas tradicionais como futebol, vôlei e basquete até opções menos conhecidas como tênis de mesa, hóquei no gelo e até mesmo Esports.





Independentemente do esporte escolhido, os usuários podem realizar palpites em coisas como o resultado de uma partida em relação a quem será o vencedor do confronto, o total de pontos marcados por ambas as equipes, se os dois times vão fazer pontos e até mesmo o resultado exato de um jogo – algo que pode mudar nos últimos minutos, assim como ocorreu no recente clássico entre São Paulo e Santos.





Além dessas opções básicas também há outras possibilidades mais avançadas que permitem que as pessoas protejam suas apostas e maximizem seus ganhos. Nesse sentido, uma das principais é a do “empate anula”.





Ao escolher realizar uma aposta com a opção “empate anula” selecionada antes do início do jogo, o usuário pode garantir um reembolso da sua aposta caso ocorra um empate de zero a zero, o que garante uma aposta com muito menos risco.