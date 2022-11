Como juntar vídeos com passos simples? 3 Melhores juntadores de clipes

Se você gosta de gravar vários vídeos para postar nas redes sociais ou mostrar para seus familiares, já deve ter se perguntado como fazer para juntá-los em um. Para muitas pessoas isso pode parecer muito fácil, bobo ou óbvio. Entretanto, não se envergonhe se não souber.

Afinal, é um conhecimento técnico que tem se tornado parte do senso comum por conta dos vídeos de tutorial no YouTube. Saiba que para juntar vídeos você pode usar sites específicos para isso. Mas, se você quer um resultado com uma qualidade mais elevada, você deve usar programas para isso.

Por meio deles, além de juntar vídeos, pode fazer colagens deles e até recortar partes que acredita que não combinam com a sua intenção para esse produto. A junção de vídeos pode ser feita com intenções complexas ou simples, como você vai ver ao decorrer deste artigo.

Se você está curioso, então acompanhe nossas dicas e fique por dentro de todas as curiosidades que envolvem edição de vídeos simples. Entenda como você pode evoluir e aprender facilmente sobre o que significa juntar vídeos. Com as nossas matérias você pode melhorar muito as suas habilidades e fazer produções lindas. Acompanhe!

Qual é a forma mais simples para juntar vídeos?

Você pode juntar vídeos tanto por meio do computador quanto pelo seu celular. Basta encontrar aplicativos de edição de vídeo. A maioria deles é capaz de fazer isso, pois seguem a mesma lógica de programas profissionais. Isto é, usam uma faixa apenas para vídeos. Ao selecionar os arquivos, eles serão compilados em um só.

Há diferenças entre as funcionalidades entre esses aplicativos e programas, alguns exploram melhor as possibilidades do que os outros. Além disso, com eles é possível identificar em média 4 erros comuns na gravação de vídeos e como resolvê-los. Isso é bastante comum e animador, embora possa se pensar o contrário.

Sobretudo porque errar e reconhecer que errou significa uma evolução importante. Até mesmo empresas especializadas em edição de vídeos cometem gafes às vezes. Por isso, você pode ficar aliviado e errar à vontade.

Quais são os 4 melhores programas para juntar vídeos?

Saber como juntar vídeos de forma mais simples é sempre uma dúvida de quem trabalha editando arquivos, ou faz isso simplesmente por paixão, ou hobby. Pensando nisso, listamos 4 programas que oferecem essa função de forma simples e intuitiva.

Recomendamos, entre os programas que se voltam tanto para profissionais quanto para iniciantes, o Wodershare Filmora para edições como juntar dois vídeos ou mais. Isso porque especialistas e usuários afirmam que o editor de vídeos Filmora traz uma interface ideal para qualquer usuário.

O próximo melhor programa é o Clideo, que se apresenta igualmente eficaz e simples. Ele é especializado em juntar vídeos e em tocar vídeos de forma simultânea. Por isso, você pode explorar esses dois tipos de edição à vontade. Produzindo, então, obras incríveis e genuínas.

A terceira recomendação é o Bandicut Video Joiner, que também é para PC. Ele possui, entre os três citados até agora, a interface mais simples. Portanto, é indicado para vídeos que tenham pouca intervenção na edição e para pessoas que estejam aprendendo a editar agora.

Por fim, a quarta indicação é o Aconvert, que é bem mais simples. Basicamente, você deve selecionar os arquivos que quer juntar, colocá-los em ordem e clicar na opção de iniciar. Você também pode fazer pequenas intervenções com o Aconvert. E o melhor de tudo é que não precisa baixar nada, pois é uma ferramenta online.

Como juntar vídeos com o Filmora?

O primeiro passo para juntar vídeos com o Wondershare Filmora, é baixando e instalando o software, que está disponível tanto para dispositivos Windows, quanto Mac.

Depois disso, é só carregar os clipes de vídeo, áudio e fotos, e para isso, você pode clicar em “Importar”, ou simplesmente arrastar os arquivos selecionados até a biblioteca do Filmora.

Depois de fazer o upload de todos os arquivos, eles aparecerão em formato de miniatura na janela de exibição. E então, é só seguir mais alguns passos:

1. Depois de selecionar todos os arquivos, arraste e solte todos na linha do tempo de edição, para que a mesclagem fique perfeita. Para conferir o resultado, você pode clicar no botão de reprodução, para que um exemplo seja reproduzido para você.

2. Depois de fazer todos os ajustes, é só clicar no botão “Exportar” para salvar seu arquivo em sua biblioteca. Você também pode escolher por subir o vídeo imediatamente, para o Youtube, por exemplo.

Como juntar vídeos com Criação Automática do Filmora

Outra funcionalidade bastante interessante sobre o Wondershare Filmora, é o modo de criação Automática, que permite que mesmo os editores sem nenhuma experiência no assunto, consigam resultados profissionais, ao juntar clipes de vídeo, fotos e áudios.

O Filmora oferece mais de 100 modelos para que o usuário agilize o processo de criação, além do reconhecimento automático do destaque do vídeo, o que também economiza muito tempo. Veja alguns passos para usar essa função:

1. Selecione o modelo desejado para seu vídeo. Ao passar o botão sobre as opções, a opção “Usar” será exibida;

2. Importe todas as mídias que serão usadas no vídeo, e selecione a opção “Criação Autimática”. Para desbloquear a função, é necessário fazer upload de mais de 5 mídias;

3. Depois de concluir a criação, selecione a opção “Exportar” para salvar seu arquivo diretamente em sua biblioteca.

Quais os cuidados que se deve ter ao juntar vídeos?

Ao juntar vídeos, você deve começar a se preocupar com as transições entre os diferentes clipes. Assim, você torna o resultado final mais satisfatório. Para isso, você pode cortar o início e o fim dos vídeos, onde se encontram, para suavizar. Se for o caso, pode optar por transições que os próprios aplicativos ou programas oferecerem.

Por outro lado, é importante que, se seu vídeo tiver uma ordem cronológica, você confira se todos os clipes estão na ordem adequada. Afinal, uma vez que você exportar o conteúdo, não poderá refazer. A menos, é claro, que tenha uma cópia do arquivo editável ou se disponha a recortar tudo novamente.

Outro ponto muito importante, é conferir se todos os clipes que você selecionou realmente deveriam estar ali e se fazem sentido conforme o seu roteiro. Assim, seu vídeo final será melhor apreciado por quem assistir. Principalmente se você pretende colocá-lo em redes sociais ou plataformas como o YouTube. Usa o Filmora para fazer edição de vídeo, ainda pode compartilhar diretamente seus vídeos nas redes sociais, tal como YouTube, TikTok, etc.

Veja o que mais as pessoas perguntam sobre juntar vídeos

Percebemos, então, que a edição de juntar vídeos não é simples. Além disso, ela não deve ser pensada isoladamente se você quer ter um resultado satisfatório. Quanto mais você se concentra e analisa os detalhes, melhor é o seu trabalho e mais complexos são os programas que você pode usar.

Afinal, a lógica das ferramentas, você vai notar, segue justamente a lógica da edição. Então, fica claro que esse é um assunto extenso e merece muita atenção e cuidado. Trouxemos a você uma introdução a ele e, em específico, aos cortes e junções de vídeos. Agora depende de você continuar a aprender.

Para te ajudar, trouxemos algumas dúvidas frequentes que estão relacionadas ao ato de juntar vídeos. Confira abaixo e continue acompanhando para mais novidades e curiosidades sobre edição de vídeo. A sua evolução depende do seu nível de interesse e da qualidade dos conteúdos encontrados.

FAQ – Perguntas frequentes