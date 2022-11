Conheça os jogadores de futebol brasileiros que tem os maiores valores de mercado em 2022

Os setores especializados já estão fervorosos com a chegada do Mundial. Os jornalistas esportivos já têm em mãos a lista dos principais candidatos, assim como os sites especializados na aposta esportiva copa do mundo , que apontam o Brasil como favorito ao título, muito por conta do seu forte elenco.

Por falar nos grandes nomes brasileiros no futebol internacional, é impossível não pensar na proximidade da Copa do Mundo do Catar. O objeto de desejo de todos os futebolistas do mundo estará em jogo a partir do dia 20 de novembro.

Não é de hoje que os craques brasileiros são responsáveis por mover verdadeiras montanhas de dinheiro a cada verão europeu. Os clubes do velho continente não medem esforços quando o assunto é contar com o talento brasileiro. Neymar, Coutinho, Antony e Alisson são alguns dos nomes que aparecem na lista das transferências mais caras da história .

1. Vinícius Júnior - 185 milhões de euros



A jovem estrela do Real Madri vive seu melhor momento desde que chegou na Europa. O ex-atleta do Flamengo sofreu na primeira temporada, porém, na base do trabalho duro e com a confiança do treinador italiano Carlo Ancelotti, o brasileiro deu a volta por cima e brilhou intensamente . Inclusive, Vini foi o autor do gol que deu a vitória sobre o poderoso Liverpool, na final da Champions League 21/22.

2. Éder Militão - 90,3 milhões de euros



Companheiro de Vinícius Júnior no Real Madri, o zagueiro e lateral também vive a melhor fase da carreira defendendo os Merengues. Militão foi formado no São Paulo, passou pelo Porto, onde fez uma temporada sólida, e atraiu a atenção do time da capital espanhola. Na campanha vitoriosa da equipe madridista, o zagueiro foi fundamental no balanço defensivo do time.

3. Rodrygo Goes - 76,6 milhões de euros



O Real Madri tem em seu elenco as joias da coroa do futebol brasileiro. O jovem atacante Rodrygo é outra promessa que deixou o Brasil cedo e rumou para a Espanha. No Real, o ex-jogador do Santos já deixou sua marca, afinal, foi o responsável pelo gol que levou o jogo contra o Chelsea para a prorrogação, onde o Real marcou outra vez com Benzema e eliminou a equipe inglesa. No Brasil, o atacante pouco pode mostrar no Santos, pois foi vendido com apenas 18 anos para o time espanhol, que apostou alto e acertou em cheio.

4. Alisson Becker - 68,4 milhões de euros



O goleiro e galã é um dos melhores do mundo na sua posição. Titular do Liverpool desde 2018, o gaúcho de Novo Hamburgo está jogando em alto nível desde a sua passagem pela Roma, clube que defendeu após deixar o Internacional de Porto Alegre. Alisson também é um dos homens de confiança do técnico da seleção brasileira e deve ser titular na Copa do Mundo do Catar.

5. Ederson Moraes - 65,2 milhões de euros



Os tempos mudaram, o Brasil sempre foi reconhecido pelo talento ofensivo dos seus jogadores, no entanto, o quinto jogador com maior valor de mercado é outro goleiro. Ederson é titular absoluto no Manchester City de Pep Guardiola. O paulista teve uma curta carreira no futebol brasileiro, onde defendeu o pequeno Ribeirão. A trajetória europeia começou no modesto Rio Ave, de Portugal. O passo seguinte foi no Benfica, um dos maiores clubes da Europa. As duas temporadas nos encarnados foram o suficiente para convencer o City a desembolsar 40 milhões para contar com os serviços do arqueiro.





Esses são os 5 atletas brasileiros com maior valor de mercado atualmente. Os dados foram coletados no levantamento realizado pelo CIES Football Observatory, um grupo de estudos internacional, localizado na Suíça. Quando observamos o ranking, sem selecionar apenas os brasileiros, Mbappé está em primeiro lugar, seu passe está avaliado em 205 milhões de euros; Vinícius, citado na lista, é o segundo; o pódio é completado por Haaland, proficiente atacante do Manchester City, avaliado em 152 milhões.