Londrina volta a sediar os jogos do Paraná Combate e Parajaps

A direção da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), juntamente com o governo do Paraná, anunciou na manhã desta quarta-feira (23) que Londrina irá receber o Parajaps (Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná) e o Paraná Combate no fim deste ano. De acordo com o cronograma da Secretaria do Esporte do estado, os jogos do Paraná Combate acontecerão de 12 a 16 de outubro e Jogos Paradesportivos estão marcados para os dias 11 a 15 de novembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para organizar as competições, a equipe do Paraná Esporte vistoriou as estruturas dos equipamentos públicos esportivos e a infraestrutura disponível na cidade, como a rede hoteleira e de transportes.

Continua depois da publicidade





Segundo o responsável pelo acontecimento dos sete grandes projetos esportivos do estado e coordenador de Esporte de Rendimento do Paraná Esporte, Emerson Luís Venturini, para que uma cidade seja escolhida como sede de campeonatos importantes, ela passa por uma avaliação técnica. Esta engloba um conjunto de pontos como a intenção de a cidade receber os jogos, seguida pela estrutura esportiva que o lugar tem a oferecer aos competidores e pela rede de serviços que servem de apoio.









“Londrina é referência no esporte e está entre as cinco cidades do Paraná que conseguem abrigar tranquilamente qualquer evento esportivo. Vamos trazer para cá o Parajaps e o Paraná Combate, porque a cidade já sediou os Jogos Abertos do Paraná e tem as instalações esportivas e equipamentos necessários. A princípio, precisam-se apenas de alguns ajustes, que acreditamos ser necessários porque os espaços ficaram os dois últimos anos pandêmicos parados, mas temos certeza de que até outubro e novembro tudo estará redondo”, explicou Venturini.





Em quatro dias de Parajaps são necessários cerca de cinco mil leitos de hotel, além de uma estrutura completa para a alimentação (com restaurantes, bares e lanchonetes) e meios de transporte adequados para a locomoção dos atletas, que são cerca de 1.800 pessoas com deficiência, e de seus técnicos e acompanhantes. Já para o Paraná Combate esperam-se cerca de quatro mil visitantes. Entre os Municípios com estrutura semelhantes a de Londrina estão Apucarana, Toledo, Cascavel, Maringá, Curitiba.

Continua depois da publicidade





Sobre a escolha por Londrina, o prefeito Marcelo Belianti, afirmou estar honrado pela cidade ser a sede de dois campeonatos relevantes no estado, visto que eles têm um papel primordial na inclusão social e na mudança de vida dos atletas, assim como também movimentam toda a economia da cidade.







“É nosso total interesse receber esses eventos, porque eles movimentam nossa cidade, levam notícias boas de Londrina para o país inteiro, trazem turistas e visitantes que utilizam os hotéis, pousadas, restaurantes, bares, taxis e outros meios transporte, além de que eles estimulam as crianças a praticarem uma atividade física e ajudam a mudar vidas. Para nós, será um prazer ser sede do Parajaps e do Paraná Combate”, disse Marcelo.





O Parajaps é uma competição que traz diversas modalidades como atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, paracanoagem, parataekwondo, paraciclismo, tenis de mesa, xadrez, vôlei e outras. Já o Paraná Combate é um projeto recente, lançado ano passado em Londrina. Essa será sua segunda edição e contará com 10 modalidades de luta para adultos e nove para o público infantil, entre boxe, capoeira, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, luta olímpica, muay thai e taekwondo. No ano passado, foram utilizados quatro locais diferentes. Já esse ano, a expectativa é usar dez locais de competição concomitantes. A entrada para ambos eventos é gratuita.





O diretor-presidente da FEL, Marcelo Oguido, lembrou que quando Londrina recebeu o Paraná Combate e o Parajaps, em 2021, houve uma redução no número de modalidades e participantes devido à pandemia do novo Coronavírus. Agora, em 2022, a intenção é trazer os campeonatos em seu formato original e completo, o que significa o dobro de participantes e todas as categorias.





“No ano passado, fizemos o Paraná Combate e o Parajaps em um formato adequado ao cenário de pandemia que tínhamos naquele momento, ou seja, com uma redução do público em 50%. Como em 2021 eles já foram um sucesso e todos nos elogiaram, queremos voltar com a força máxima, com 100% da capacidade e o evento completo. Acredito que a retomada é muito importante ainda mais porque os números da pandemia estão mostrando a redução de casos, a maioria das pessoas já está vacinada com a segunda e a terceira dose e há a flexibilização do uso das máscaras em locais abertos”, pontuou Oguido.





O próximo passo a ser seguido pelos organizadores é a busca de parceiros para fazer as competições. Entre eles estão a UEL (Universidade Estadual de Londrina), Sesc Londrina Norte, Unifil, Colégio Londrinense e outros.





Depois de quase 20 anos sem receber eventos esportivos como os Jogos Abertos, a partir de 2017, Londrina voltou a investir com mais intensidade na atração dessas competições. Em 2017, Londrina recebeu os Jogos da Juventude e o Parajaps. No ano seguinte, em 2018, foi a vez do Parajaps e dos Jogos Abertos do Paraná. Em 2019, a cidade recebeu novamente o Parajaps e os Jogos da Juventude.





Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, não foram feitos jogos no Paraná e, em 2021, Londrina foi sede do Paraná Combate e do Parajaps.







“Trazer eventos esportivos para Londrina é muito importante, porque os jogos tornam-se espelhos para os jovens. Quando finalizamos eles, há muita procura das crianças e adolescentes nas diversas modalidades esportivas”, completou o assessor de eventos da FEL, Sandro Santos.