Coletivo Flua Cultura tem editais abertos para expositores e atrações artísticas

Entre os critérios que serão analisados para a seleção estão: cumprimento técnico das exigências do edital; avaliação de portfólio; entrevistas e diálogo; valorização da diversidade cultural e estética; coerência com os temas – neste caso, o dia de São João; e evitar conflitos e repetições.

Até o mês de outubro, o coletivo ainda realizará mais duas feiras – A Feira do Dia dos Pais, em 10 de agosto, e a Feira do Dia das Crianças, em 12 de outubro.

A primeira edição do projeto ocorreu na Fundação Cultura Artística de Londrina – Funcart, no dia 11 de maio deste ano, em homenagem ao Dia das Mães. Para Rafaela Rodrigues, produtora cultural e uma das idealizadoras do projeto, a primeira feira deixou um gosto de alegria e satisfação para os realizadores e a sensação de que a Feira Flua Cultura tem tudo para preencher uma lacuna em eventos desse tipo, a partir da resposta do público e do retorno dos participantes, expositores e artistas.

O edital selecionará um total de doze expositores e quatro atrações artísticas para estarem presentes na Feira, que terá como temática condutora Festas Juninas, ocorrendo no dia 30 de junho, das 12h às 17h, no Calçadão Central, em frente ao Teatro Ouro Verde.

A segunda edição da Feira Flua Cultura está com inscrições abertas para os editais de atrações artísticas e de expositores. O evento é uma produção do Coletivo Flua Cultura e selecionará candidatos até o dia 3 de junho. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site do coletivo .

Para a seleção de atrações artísticas, o projeto prevê um cachê no valor variável entre R$500,00 e R$1000,00. Neste edital, estão convidados a se inscreverem grupos/coletivos e indivíduos de diversas vertentes, música de grupo, solo, de concerto e instrumental; teatro, dança, palhaçaria, contação de história, DJ; e até mesmo performances, intervenções, instalações ou exposições artísticas.





A escolha dos expositores e atrações artísticas será feita pela equipe de produção do projeto, entre os dias 3 e 9 de junho. A divulgação dos projetos contemplados está prevista para o dia 10 de junho, via e-mail ou telefone dos candidatos, e será anunciado pelas redes sociais do projeto.

Para a produtora cultural da iniciativa, a Feira Flua Cultura tem como objetivo trazer um respiro à cena artística de Londrina.





“A ideia é oferecer um novo formato que enfatize a dimensão artística e formativa, combinando o tradicional modelo de feira de expositores locais às apresentações de arte, entretenimento e apreciação. Cada feira será um espaço destinado à aquisição de conhecimento e novas habilidades, a partir de oficinas ou palestras que serão oferecidas no decorrer de todo o projeto”, enfatizou Rodrigues.

OFICINAS CULTURAIS





Além da feira garantir a promoção de artistas e da cultura local, o evento ainda contará, no dia 30 de junho, com palestras e duas oficinas culturais.

A primeira delas será a oficina “Estandartes Juninos – Saudando os Santos”, com Vanessa Rodrigues de Morais. A oficina vai ocorrer no Jardim Alvorecer, na Festa Junina do espaço, que ocorre dia 29, para então ficarem prontos para a Feira da Flua, no dia 30. Será disponibilizado um total de dez vagas.





Já a segunda oficina será com o grupo Fio da Meada, “Oficina de Danças e Brincadeiras Tradicionais Brasileiras”, com danças, jogos e brincadeiras da cultura popular tradicional brasileira que se encaixam com a diversidade das comemorações das festas juninas pelo Brasil. Mais detalhes sobre as inscrições das oficinas serão publicados nas redes sociais do Flua Cultura.





PROJETO FLUA CULTURA





O coletivo Flua Cultura, que nasceu para promover os eventos culturais da cidade, quer tirar dos ateliês e espaços de ensaio a produção artística e cultural contemporânea de Londrina.





Por proporcionar aos seus visitantes uma experiência diferente, combinando o tradicional modelo de feira ao entretenimento e contemplação, é um espaço para os frequentadores adquirirem conhecimento e estimularem as próprias aptidões artísticas.





Atualmente, o coletivo é uma realização independente e composta pela musicista e produtora cultural Thalita Deldotti Alcântara, o produtor cultural João Ribeiro e a produtora cultural e publicitária Rafaela Rodrigues.