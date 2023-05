Saiba como identificar se um gato está com vermes

Eles gostam de se esconder em caixas de papelão. Insistem em ficar em frente ao computador enquanto estamos trabalhando. Gostam de “caçar” e entregar “presentes” aos seus responsáveis... e, ainda que independentes, não dispensam um bom carinho. Sim, são os gatos! Esses pets estão ocupando cada vez mais lares no Brasil, conquistando a todos com seu jeitinho peculiar. De acordo com o Censo Pet IPB (2022), estima-se um crescimento médio anual de 2,5% entre os felinos. A população de gatos em lares domésticos no país subiu de 25,6 milhões (2020) para 27,1 milhões de indivíduos em 2021.



Gatos têm hábitos e características específicas e demandam cuidados especiais, por isso, os responsáveis e médicos-veterinários devem ficar atentos para identificar qualquer sinal de desconforto nos felinos. Entre os problemas que podem surgir estão as verminoses. Os especialistas da Elanco Saúde Animal, empresa que possui um amplo portfólio de parasiticidas, com produtos desenvolvidos especificamente para os gatos, apontam sete sinais que podem indicar que o gato está com vermes.

Confira os sintomas:





1 - Diarreia
2 - Perda de peso
3 - Pelo seco ou áspero
4 - Vômito
5 - Sangue nas fezes
6 - Abdômen inchado
7 - Fraqueza



Os vermes intestinais representam riscos à saúde dos gatos e para as pessoas com quem convivem. Alguns parasitas são considerados zoonoses, ou seja, podem ser transmitidos para os humanos, como a giardíase e hidatidose.

Os parasitas podem ser contraídos em situações comuns do dia a dia, como pequenos passeios dos felinos nas ruas e mesmo gatos que não saem de casa podem contrair verminoses. Segundo Tatiana L. R. Pavan, médica-veterinária e consultora técnica sênior da Elanco, cerca de 20% dos gatos diagnosticados com vermes não saem de casa.

"O animal sem acesso à rua não está livre do risco, visto que os responsáveis têm contato com o meio externo e podem levar ovos, cistos e até pulgas para dentro de casa", explica, destacando que, por meio do nosso vestuário e sapatos, podemos levar parasitas e vermes para nossos lares.



Prevenção







A melhor forma para cuidar dos nossos pets é sempre a prevenção. Mantenha uma rotina saudável, com visitas regulares ao médico-veterinário de sua confiança e realize os exames de check-up para manter um bom controle periódico e conferir se está tudo bem. O profissional também indicará vacinação e a vermifugação apropriadas para o bichano. E claro, assim como seus responsáveis, os gatos também precisam de uma dieta saudável e a prática de atividades físicas (nada de sedentarismo!). Aposte no enriquecimento ambiental.

Segundo Tatiana, os cuidados com o ambiente onde vivem cães e gatos são essenciais para evitar ou eliminar infestações de parasitas. Retirar as fezes o mais rápido possível, lavar diariamente os potes de comida, limpar ou dar banho nos animais que estejam com diarreia são medidas fundamentais. É importante realizar a desinfecção das superfícies com produtos à base de amônia quaternária, ativo eficaz na inativação dos cistos de Giardia spp. no ambiente impedindo, assim, a reinfecção dos animais.

A administração periódica de antiparasitários ao animal também é fundamental para a proteção de todos. "Uma sugestão de administração para cães e gatos adultos é vermifugá-los a cada três meses ou a critério do médico-veterinário”, orienta Tatiana. Segundo ela, há muitas opções de antiparasitários que atendem aos diferentes perfis e necessidades de animais e seus responsáveis. O importante é conversar com um profissional de sua confiança e avaliar qual alternativa é a mais adequada para você e o seu pet.



