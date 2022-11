As novidades da Alphasonic Londrina

E nas últimas semanas, estive na Alphasonic Londrina



Com unidades em Apucarana, Londrina e Curitiba e no mercado há mais de 30 anos, a Alphasonic oferece aos pacientes os exames de mamografia digital, ultrassonografia, densitometria óssea, ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x e analises clinicas.





Sempre em busca de tecnologia de ponta, a Alphasonic traz para Londrina o que há de melhor em diagnósticos avançados por imagem, com colaboradores e médicos altamente capacitados para prestar o melhor atendimento.





Durante minha visita, falei com o CEO do Grupo SRA, Dr. Gilberto Ota, que enalteceu a chegada do Aparelho Tomográfico de PET CT, a nova geração de equipamentos para a detecção precoce do câncer; com o acionista do Grupo SRA, Dr. Paulo Asshaias Felipe e com a coordenadora do Alphalab Bruna Marnieri.





As fotos são de Bruno Ferraro e a entrevista completa é destaque no canal da MultiTV, via YouTube.