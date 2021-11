Luz da Lua chega a Londrina: veja mais!

E depois de muitas expectativas, a Luz da Lua fez sua estreia em Londrina no último mês. Estive no Catuaí Shopping para acompanhar todos os detalhes da inauguração, sob o comando das franqueadas Fernanda Donadio Pitta Kunii e Zilá Reis Gomes.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Conectada às principais tendências, a Luz da Lua traz, em seu portfólio, bolsas e calçados em couros especiais, texturas e cores exclusivas, toques hand made, metais personalizados, e aposta no acabamento impecável. “A loja aposta em um leque de opções, com a coleção completa”, revela Zilá.

Continua depois da publicidade

Diretor comercial da Luz da Lua, Eduardo Smaniotto esteve em Londrina especialmente para acompanhar a inauguração, no Catuaí Shopping. “É com grande alegria para o Grupo que vemos esta estreia em Londrina na semana em que a Luz da Lua completa 28 anos”, ressalta.

As fotos são da Nieps e a cobertura completa é destaque via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube.