Toda Quinta tem História: confira a programação do projeto em Londrina

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas Públicas, divulgou a programação do projeto Toda Quinta Tem História para novembro. A história narrada será “A Casa da Mosca Fosca”, de Eva Mejuto, contada em cinco bibliotecas municipais, em todas as semanas do mês.





A atividade é gratuita, a classificação etária é livre e não é necessário fazer inscrição prévia para participar. A narração e dramatização serão feitas pela contadora de histórias e professora Renata Suzue Ogata.

O projeto “Toda Quinta tem História” é executado desde 2017 com o objetivo de inserir o livro de maneira prazerosa no cotidiano da criança. A ideia é oferecer, de forma periódica, atividades de contação de histórias para a comunidade londrinense, estimulando a leitura e ocupando os espaços culturais da cidade.





Segundo o coordenador de Eventos, em exercício, Guilherme Yung Wing Li, os encontros são semanais e a cada semana ocorrem em uma biblioteca que compõe o Sistema de Bibliotecas Municipais de Londrina. “O projeto é muito importante, porque sabemos que a contação de histórias estimula a leitura e aumenta a vontade da criança de expressar e comunicar seus pensamentos e sentimentos”, apontou.





O livro “A Casa da Mosca Fosca” é um conto que apresenta uma galeria de personagens que convidam ao jogo fonético, por meio de rimas, repetições e ritmos, elementos próprios da tradição oral. A ilustração foi feita por Sergio Mora, que criou animais delirantes, com personalidade própria, repletos de humor e expressividade, utilizando cores explosivas, quase fluorescentes.