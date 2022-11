Bloqueios em rodovias estaduais e federais permanecem em ao menos 57 pontos no Paraná

O movimento de caminhoneiros que insistem em não aceitar o resultado das urnas, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato como presidente da República, no último domingo (30), entra na quarta-feira (2) em seu terceiro dia. A terça-feira (1º) foi marcada pelas negociações da polícias para que os manifestantes liberassem os pontos de bloqueios, conforme determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).





Na maioria das ocorrências, as abordagens foram pacíficas. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), apenas em Medianeira, Cascavel e Marechal Cândido Rondon, todas no Oeste, as equipes do Choque precisaram utilizar gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Segundo a Polícia Militar do Paraná, até o início da noite, 91 pontos em todo o Estado haviam sido liberados, entre rodovias federais e estaduais. Já o número de bloqueios ativos permanecia em 43 nas rodovias estaduais e em pelo menos 14 nas federais.

Segundo a PM, os bloqueios nas PRs se davam em rodovias de Maringá, Marmeleiro, Realeza, Guaratuba, Jardim Alegre, Joaquim Távora, Chopinzinho, Terra Boa, Londrina, Nova Aurora, Santa Helena, Ponta Grossa, Arapongas, Assis Chateaubriand, Almirante Tamandaré, Toledo, Castro, Palmeira, Entre Rios Do Oeste, Arapoti, Mariópolis, Campo Mourão, Salto Do Lontra, Piraí Do Sul, Manoel Ribas, Nova Tebas, Pitanga, Almirante Tamandaré, Turvo, Clevelândia, Guarapuava, Peabiru, Pinhão, Rolândia, Bela Vista da Aparecida, Palotina, Chopinzinho, Matinhos, Rio Negro, Ampére, Wenceslau Braz, Floresta, Floraí, Piên, Cidade Gaúcha, Tamarana e Nova Londrina.

Já nas rodovias federais, os Tijucas do Sul, Irati, Campina Grande do Sul, Curitiba, Campo Largo, Céu Azul, Mandirituba, União da Vitória, Fazenda Rio Grande, Rio Azu,, Mallet, Lapa, Palmeira, Bandeirantes, Guaíra, Prudentópolis (2), Colombo e São Mateus do Sul.





Pela manhã, os caminhoneiros apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), diziam que aguardavam um pronunciamento do presidente da República para definir os próximos passos dos bloqueios. Somente no final da tarde, Bolsonaro fez um pronunciamento curto. Sem um pedido direto para os apoiadores liberarem as rodovias, ele, no entanto, disse que “as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas nossos métodos não podem ser os da esquerda”. Em um primeiro momento, no entanto, o discurso não parece ter surtido efeito para pôr um fim nos atos antidemocráticos.





