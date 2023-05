Balé Teatro Guaíra se apresenta em Apucarana e Arapongas

Em Apucarana, além da apresentação, o Balé Teatro Guaíra vai receber alunos da rede municipal de ensino para um ensaio didático na tarde do dia da apresentação, com o objetivo de integrar os jovens estudantes ao universo da dança, despertar o interesse e, futuramente, formar novas plateias. O ensaio, assim como o espetáculo da noite, será acessível em libras e com audiodescrição.

Os bailarinos se apresentam no Cine Teatro Fênix de Apucarana na sexta-feira (26), e no Cine Teatro Mauá de Arapongas no domingo (28). Os espetáculos são abertos ao público em geral e com entrega antecipada de convites.

De origem tupi-guarani, “piá” era a forma utilizada pelas mães indígenas para chamar seus filhos e filhas e significa “coração”. "Piá" de Alex Soares abre caminhos para a percepção de uma identidade mestiça carregada de afeto, no melhor sentido do tão sonhado Brasil, que se une e se define a partir das diferenças.

Por sua vez, “PIÁ” destaca um dos traços que mais define o brasileiro: a mestiçagem. Brasileiros podem ter qualquer aparência, podem pertencer a qualquer etnia e, com frequência, são confundidos com outras nacionalidades quando estão no Exterior. Piá, por definição, são os filhos de etnia indígena ou mestiços de brancos com índios, mas em Curitiba as pessoas chamam-se carinhosamente, umas às outras, de “piá”.

“V.I.C.A”, o acrônimo que dá título ao trabalho do Balé Teatro Guaíra, significa Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade, características do mundo pós-moderno e exacerbadas com a pandemia da Covid-19. O espetáculo questiona o que se deseja daqui para frente e propõe reflexão sobre a humanidade no tempo presente. Em meio a um mundo confuso, saído da pandemia, a coreógrafa Lili de Grammont e a companhia revelam que a arte pode ser uma estratégia de conexão.

As apresentações e seletivas da 14ª Mostra Paranaense de Dança vão a diversas cidades do Estado carregadas de simbolismo, e representam a volta da dança aos palcos, após o tempo de reclusão durante a pandemia.





“Para os jovens bailarinos, escolas e academias de dança, o retorno da Mostra Paranaense de Dança, que reúne as mais diversas linguagens da dança, em formato presencial, é a grande notícia”, afirma a coordenadora da ABABTG (Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra), Simone Bönisch. “Chegamos à 14ª edição muito felizes e com grande responsabilidade. Queremos celebrar a dança do Paraná e de estados vizinhos com todas as nossas forças”.

As seletivas para a Mostra Paranaense de Dança 2023 se dão no formato de espetáculos a serem prestigiados pelo público, com a presença de uma banca de avaliadores que vai selecionar os trabalhos que farão parte da mostra final, que acontece de 9 a 11 de junho, quando os selecionados serão levados ao palco do Guairão.