Obras de revitalização do Anfiteatro do Zerão retomam nesta quinta em Londrina

Na manhã desta quinta-feira (27) foram retomadas as obras de reforma do anfiteatro Reverendo Jonas Dias Martins, popularmente conhecido como Anfiteatro do Zerão.





Os servidores públicos da Sema (Secretaria Municipal de Ambiente) estiveram no local para auxiliar na perfuração dos buracos que receberão as pilastras de sustentação para a colocação dos tapumes. A expectativa é que, se não chover, essa parte do trabalho termine até sábado (29).

Publicidade

Publicidade





Segundo o proponente do projeto RevitalizARTE, responsável pela revitalização do centro multicultural, Victor Santana, o fechamento do espaço é necessário para evitar a circulação de pessoas e possíveis acidentes, visto que máquinas e materiais de obra estarão espalhados pelo local.





Pelo cronograma do projeto, essa etapa já deveria ter sido promovida, porém as chuvas constantes das duas últimas semanas impediram o prosseguimento dos trabalhos. Na próxima semana, devem começar os reparos nos bancos de concreto que estão quebrados e do piso do primeiro lance de escadas do Zerão.



Publicidade

Publicidade





O trabalho será de cima para baixo, sendo que o anfiteatro tem três níveis de arquibancada. Ao mesmo tempo, reparos estruturais serão feitos no anfiteatro, como a troca das grelhas para escoamento da água das chuvas e outras adequações.





“Primeiro, faremos todas as obras de construção civil e concomitantemente os reparos estruturais. Para isso, faremos a limpeza e retirada de limo das estruturas, os reparos em concreto e, depois, a pintura nova dos degraus da arquibancada e dos assentos e, por último, a elaboração da obra de arte”, explicou Santana.

Publicidade

Publicidade

Depois de finalizada essa etapa, o artista plástico Marcelo Barnero, que também é designer gráfico e ex-skatista profissional renomado, fará uma arte em graffiti na parede do Anfiteatro do Zerão. A exposição artística terá 13 metros de altura e quase 500 m² a céu aberto.

Publicidade





A companhia pública Londrina Iluminação também informou que o espaço já conta iluminação em LED desde 2019. Ao todo, são 30 postes no entorno da área, além de três superpostes com quatro pétalas cada um e outros três postes ornamentais contendo duas pétalas cada. Antes disso, a Sema e a CMTU já trabalharam juntas para a promoção da poda de árvores e a Guarda Municipal faz a ronda no local.





Outro grande apoiador do projeto é o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), que tem promovido a intermediação do proponente do projeto com o empresariado local. Isso porque, para a promoção das obras e de todo o projeto cultural serão necessários cerca de R$ 700 mil e, até o momento, já foram captados R$ 150 mil por meio de patrocinadores.

Publicidade

Publicidade





“A Codel vem nos abrindo muitas portas, principalmente com o empresariado e patrocinadores. Através deles conseguimos portas com as empresas, para a gente apresentar os projetos para eles e hoje temos captado R$ 150 mil, inclusive o próprio presidente da Codel, o Alex Canziani, contribuiu conosco como pessoa física”, lembrou Santana.





Segundo o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, a utilização de leis de incentivo à cultura são importantes para viabilizar a atividade cultural na cidade e a recuperação dos espaços como o do anfiteatro do Zerão.

Publicidade





Esse montante engloba as obras estruturais e a execução de um grande festival cultural que deve ocorrer no dia 10 de dezembro. Durante o aniversário de Londrina, terão mais de 12 horas de apresentações culturais de música, dança e teatro, além de um festival de food truck.





“A expectativa é concluir o projeto e fazer um grande festival no dia 10 de dezembro, que tem como público esperado mais de 25 mil pessoas, de forma rotativa, porque terá feira de food truck e atrações para toda a família. Já os nossos patrocinadores terão espaço para a ativação da marca durante o evento”, explicou a diretora-executiva do projeto RevitalizARTE e produtora cultural, Jessica Delfim Santos Luiz.

Publicidade