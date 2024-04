O que você faria se ganhasse R$ 5,5 bilhões na Powerball?

Prêmio da loteria americana acumula mais uma vez e chega a 1,09 bilhão de dólares. Participe desta oportunidade única com bilhetes oficiais no Brasil.

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, pois a jogador em El Salvador, H., ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço.

Nesta quarta-feira a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos vai entregar um prêmio extraordinário de 1,09 bilhão de dólares , mais de R$ 5,5 bilhões , o maior primeiro prêmio de todas as loterias no mundo!

Poucas loterias no mundo oferecem prêmios que podem garantir a você uma vaga na lista das pessoas mais ricas do país de um dia para o outro.

O que você faria se recebesse R$ 5,5 bilhões? Qual o seu sonho mais louco?

3 etapas para jogar no prêmio de R$ 5,5 bilhões:

O que acontecerá se você ganhar

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa americano nem morar nos EUA para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. É por isso que os bilhetes dos nossos clientes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Mas se for o maior felizardo do mundo e ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio pessoalmente, e você não terá que se preocupar com nada!