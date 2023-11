No Encontros Folha, Sandro Alex garante que Aeroporto de Londrina terá ILS

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, garantiu, nesta terça-feira (14), que o Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, contará com o aparelho de ILS, que auxilia a pousos em condições climáticas desfavoráveis.

Desde que a CCR Aeroportos anunciou as obras de reforma e ampliação do terminal aeroportuário, um investimento de R$ 185 milhões, a instalação do equipamento voltou a ser objeto de discussões e polêmica.

Contrariando o que vinha afirmando o prefeito Marcelo Belinati, no início de setembro o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da FAB (Força Aérea Brasileira), informou que não há previsão para a aquisição e instalação do ILS CAT I no aeroporto de Londrina.





