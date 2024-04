Secretaria da Segurança Pública lança operação para reforçar a segurança das mulheres

A Secretaria da Segurança Pública apresentou nesta segunda-feira (8) a outros órgãos do Estado os detalhes da Operação Mulher Segura, de combate à violência doméstica. A operação vai contar com apoio de outras áreas do governo estadual e vai atuar em quatro frentes para garantir a segurança das mulheres: palestras, reforço do cumprimento de mandados judiciais em aberto contra os agressores, visitas às vítimas e aos agressores para acompanhamento das ocorrências, além de monitoramento de quem já é acusado ou condenado por violência contra a mulher.





“Esse é um esforço muito especial para que possamos cumprir nossa missão de Governo do Estado para diminuir a questão da violência contra a mulher”, destacou o vice-governador Darci Piana, na reunião que aconteceu no Palácio Iguaçu. “Vamos fazer um trabalho nos municípios com maior registro de agressão à mulher, mas que vai acabar se estendendo para todo o Estado. Vamos contar com todo o apoio da Segurança Pública, com as polícias Militar, Civil, Científica e Penal nessa operação”.

